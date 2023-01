Tennis: Australian Open, Djokovic al 3° turno

Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) - Novak Djokovic avanza al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in 4 set il francese Enzo Couacaud...

-(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge in 4 set il francese Enzo Couacaud, numero 191 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-7 (5-7), 6-2, 6-0 in poco più di tre ore.

Il vincitore di 21 titolo dello Slam ha chiesto l'intervento del fisioterapista nel corso del 2° set per dei problemi alla gamba sinistra, infortunata due settimane fa al torneo di Adelaide.