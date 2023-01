Melbourne, 17 gen. - (Adnkronos) - Novak Djokovic supera agevolmente il primo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il serbo, numero 5 del mondo e 4 del seeding, supera lo spagnolo Roberto Carballes Ba...

Melbourne, 17 gen.

– (Adnkronos) – Novak Djokovic supera agevolmente il primo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il serbo, numero 5 del mondo e 4 del seeding, supera lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 75 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-0 in poco più di due ore di gioco.