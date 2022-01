Tennis: Australian Open, Medvedev batte al 5° set Auger-Aliassime ed è in semifinale

Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) – Sarà Daniil Medvedev l'avversario di Stefanos Tsitsipas nella semifinale della parte bassa del tabellone degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera in rimonta e dopo aver salvato un match-point nel 4° set il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 3-6, 7-6 (7-2), 7-5, 6-4 dopo 4 ore e 41 minuti di gioco.

La semifinale nella parte alta del tabellone vederà affrontarsi l'azzurro Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal.