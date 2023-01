Tennis: Australian Open, Rybakina e Azarenka in semifinale

Melbourne, 24 gen. -(Adnkronos) - La campionessa di Wimbledon Elena Rybakina vola in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La kazaka, numero 25 del mondo e 22 del seeding, sconfigge la lettone Jele...

-(Adnkronos) – La campionessa di Wimbledon Elena Rybakina vola in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La kazaka, numero 25 del mondo e 22 del seeding, sconfigge la lettone Jelena Osptapenko, numero 17 del ranking Wta e del tabellone, per 6-2, 6-4 in un'ora e 21 minuti. Rybakina affronterà la bielorussa Viktoria Azarenka, numero 24 del mondo e del seeding, che prevale sulla statunitense Jessica Pegula, numero 3 Wta e terza testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 39 minuti.