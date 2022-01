Melbourne, 22 gen. -(Adnkronos) – Aryna Sabalenka si qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Melbourne Park. La bielorussa, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge in rimonta la ceca Marketa Vondrousova, numero 41 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 49 minuti.