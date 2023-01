Tennis: Australian Open, Sabalenka in finale con Rybakina

Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - Aryna Sabalenka è la seconda finalista dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, sconfigge la polacca Magda Lin...

-(Adnkronos) – Aryna Sabalenka è la seconda finalista dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La bielorussa, numero 5 del mondo e quinta testa di serie, sconfigge la polacca Magda Linette, numero 45 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-2 in un'ora e 35 minuti. Sabalenka sfiderà in finale la campionessa in carica di Wimbledon, la kazaka Elena Rybakina, numero 25 del mondo e 22 del seeding.