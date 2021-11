Tennis: Barazzutti critica Volandri, 'doppio male assortito'

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – "Non sono d'accordo con la scelta del doppio, secondo me era male assortito". L'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti critica la scelta dell'attuale capitano Filippo Volandri di schierare Jannik Sinner al fianco di Fabio Fognini nel doppio decisivo dei quarti di finale di Coppa Davis contro la Croazia, perso in due set dagli azzurri.

"Fabio ha dimostrato più volte in carriera di essere un ottimo doppista vincendo un grande Slam in Australia e qualificandosi per le Atp Finals di specialità -sottolinea Barazzutti all'Adnkronos-. Sinner che è un fenomeno e ha un potenziale da numero uno in singolare nel doppio manca di esperienza e di preparazione specifica".