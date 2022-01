Tennis: Barazzutti, 'felice per Nadal, nessuno meglio di lui sa trasmettere valori sport'**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Sono contento che Nadal sia in testa negli Slam rispetto a Djokovic e Federer, la mia per lo spagnolo è una simpatia a pelle: gli altri ovviamente sono due grandissimi campioni ma Rafa sa trasmettere questa sofferenza e questa grande capacità di lottare che è un limpido esempio di quello che lo sport può essere in termini di valori".

Sono le parole di elogio per il campione spagnolo di Corrado Barazzutti che all'Adnkronos ha commentato il trionfo del tennista maiorchino che a 35 anni ha vinto gli Australian Open superando con 21 tutoli dello Slam Djokovic e Federer.

"Nadal è un gigante, al di là di tutto. Lui più degli altri, a mio avviso, riesce a trasmette quanto il tennis in fondo non sia solo un fatto tecnico e fisico, Rafa rappresenta al meglio questa grande capacità di stare in campo e superare in una finale contro Medvedev il muro psicologico dei due set a zero di svantaggio.

Sono contento che, per il momento, sia il primo tra i grandi", conclude l'ex capitano azzurro di Coppa Davis.