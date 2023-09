Tennis: Barazzutti, 'in Davis sorprese all'ordine del giorno, ma per azzurri non tutto è perduto'

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – "La sconfitta di ieri è la dimostrazione che la Coppa Davis è diversa da un normale torneo di tennis. Gli incidenti di percorso le sconfitte a sorpresa ci sono spesso e purtroppo ieri è capitato a noi. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi canadesi che hanno giocato davvero bene". Corrado Barazzurri commenta così all'Adnkronos la sconfitta per 3-0 dell'Italia di Davis contro il Canada che mette a rischio il passaggio degli azzurri alle Finali di Malaga di novembre. "La cosa che a me sembra incomprensibile -prosegue l'ex giocatore e capitano azzurro di Davis- è la convocazione di un giocatore come Andrea Vavassori che è infortunato e ieri non ha potuto giocare il doppio e non si sa se contro Cile e Svezia potrà giocare". "Ora non fasciamoci la testa perché non tutto è perduto. Servono due vittorie contro i sudamericani e gli scandinavi e soprattutto i cileni sono forti ma lo sono anche i nostri e ce la possono benissimo fare", conclude Barazzutti.