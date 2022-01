Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Nadal è un eroe dei nostri tempi, non è solo una leggenda del tennis, Rafa deve essere d'esempio: oggi ha lottato con Shapovalov il giovane tecnicamente più forte, e l'ha battuto al quinto set. L'ha strapazzato dando la dimensione di quanto è immenso".

Sono le parole di elogio per lo spagnolo 35enne, prossimo avversario di Berrettini in semifinale degli Australian Open, di Corrado Barazzutti, ex capitano dell'Italia di Coppa Davis, all'Adnkronos.