Tennis: Barazzutti, 'nel 5° set Berrettini ha mostrato una grande forza mentale'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – "Berrettini ha confermato quello che si era visto con Alcaraz, era stato rimontato di due set anche lì, questo dimostra che come testa è molto forte, ha una capacità di ripartire che è del grande campione". Sono le parole di elogio per Matteo Berrettini dopo il successo in 5 set nei quarti degli Australian Open contro Gael Monfils dell'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti all'Adnkronos.

"Ha recuperato da un grande sforzo fisico che lo ha portato al calo nel terzo e quarto set, sembrava stanco ma è riuscito a radunare tutte le forze per un finale di partita straordinario", conclude.