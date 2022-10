Tennis: Berrettini, 'parteciperò al torneo di Napoli la prossima settimana'

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini ha sciolto la riserva. Dopo la sconfitta all'esordio all'Unicredit Firenze Open contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si era preso una notte di tempo per decidere il da farsi. "La sconfitta è ancora dura da accettare.

Devo dormirci sopra, poi ci riuniremo con il mio team per decidere cosa è meglio fare. Al momento è difficile fare piani", aveva detto in conferenza stampa. A 24 ore dalla partita, ha affidato ai suoi profili social l'annuncio tanto atteso dai tifosi italiani. Berrettini infatti sarà tra i protagonisti della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, in scena nel capoluogo campano la prossima settimana. Berrettini, vincitore di sette titoli Atp in singolare e primo italiano in finale a Wimbledon, sarà la terza testa di serie del torneo alle spalle del russo Andrey Rublev, in campo come atleta neutrale, e dello spagnolo Pablo Carreno Busta.

"Grazie Firenze per il sostegno e l'affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato" ha scritto su Instagram. "Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla tennis Napoli cup la prossima settimana".