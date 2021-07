Tennis: Berrettini, 'spero di tornare al Quirinale con trofeo più importante'**

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "E' un onore per me essere qui. Qualcosa di inimmaginabile per quello che abbiamo fatto insieme al mio allenatore, al mio team, alla nostra Federazione, ma essere qui insieme a loro. Li ho tifati dal primo minuto di questi Europei, ho mandato anche un video a Gigi Donnarumma.

Per me è un sogno essere qui, aver partecipato alla finale. Speriamo tra qualche anno o tra qualche mese potrò tornare qui con un trofeo ancora più importante e potrò rendere tutti voi ancora più orgogliosi". Sono le parole di Matteo Berrettini al Quirinale.