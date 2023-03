Tennis: Berrettini, 'è un momento di down ma faccio il possibile per tornare al mio livello'

Miami, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ho vissuto un momento di down, come può capitare. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando molto bene con il mio team, ho piena fiducia in loro. So che livello c'è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente". Cos&igrav...

Miami, 22 mar. – (Adnkronos) – "Ho vissuto un momento di down, come può capitare. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando molto bene con il mio team, ho piena fiducia in loro. So che livello c'è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente". Così Matteo Berrettini a pochi giorni dal suo esordio al torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove vuole riscattare un inizio di stagione opaco che lo ha visto uscire all'esordio sia all'Australian Open, sia a Indian Wells. "Sto lottando, sto facendo tutto il possibile per tornare al livello che mi compete", aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.