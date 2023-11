Tennis: Berruto (Pd) cita Sinner per 'spingere' il suo Odg, applauso dell'aula ma voto negativo

Roma, 15 nov (Adnkronos) – "Che meraviglia la vittoria epica di Sinner contro Djokovic!". Mauro Berruto, deputato del Pd, ha citato in aula alla Camera l'impresa del tennista italiano ai Master Atp di Torino. I deputati presenti hanno sottolineato con un applauso le parole dell'esponente dem.

Berruto ha 'utilizzato' la vittoria di Sinner per attirare l'attenzione dell'aula su un suo Odg sul sostegno per i costi degli impianti sportivi presentato al Dl energia, parlando di un "effetto collaterale" legato ai trionfi del tennista azzurro: "Migliaia di bambini e bambine desiderano emulare i loro campioni e le loro campionesse ma purtroppo spesso trovano un lucchetto all'impianto: il campo, la palestra, la piscina chiusi perchè le società di gestione non ce la fanno a gestire i costi. Se vi siete emozionati ieri per Sinner, cambiate idea e votate a favore dell'Ordine del giorno".

Nonostante la perorazione del deputato dem l'Odg, sul quale il governo aveva dato parere negativo, è stato però bocciato dall'aula.