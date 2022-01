Tennis: Bertolucci, 'ora si torna a parlare di sport, ma per Djokovic niente Usa e Francia'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Finalmente "si torna a parlare di tennis. Ciò che è successo non è una fesseria, ma almeno ci si è messo la parola fine". Lo dice Paolo Bertolucci all'Adnkronos, dopo l'apparente conclusione del caos Djokovic e Australian Oper. "Però ora vedremo che succede: non sono non potrà andare a marzo a Indian Wells e Miami, ma adesso", dopo la decisione del governo francese di estendere il pass vaccinale agli sportivi "neanche al Roland Garros.

Quindi il problema si riproporrà".

Djokovic non farebbe prima a vaccinarsi? "Sì, come tutti quelli che non si sono ancora vaccinati. Ma ha sposato quella causa, e vedo gente che si vuole infettare di proposito, che non lavora volontariamente da mesi. Djokovic potrebbe non fare più niente senza problemi per tutta la vita, lui e suoi figli. Gli altri non so come facciano".