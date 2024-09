Tennis: Binaghi, 'Sinner ha messo tutti in fila, siamo nell'era dell'Italia è un bel luna park'**

New York, 8 set. (Adnkronos) - “Sono veramente contento, ancor più della vittoria degli Australian Open. Sinner li ha messi tutti in fila, non ho visto Kyrgios. In campo ha dato una lezione a tutti". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi...

New York, 8 set. (Adnkronos) – “Sono veramente contento, ancor più della vittoria degli Australian Open. Sinner li ha messi tutti in fila, non ho visto Kyrgios. In campo ha dato una lezione a tutti". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ai microfoni di Supertennis dopo la vittoria degli Us Open di Jannik Sinner. "Ha vinto due Slam su quattro, gli altri due li ha giocati con un macigno nascosto che abbiamo conosciuto solo adesso. Alcaraz ha vinto gli altri due Slam, lo aspettiamo alle Finals”, ha aggiunto Binaghi che ha celebrato i successi non solo di Sinner ma di tutto il tennis italiano. "E' un bel luna park, bella giostra, continuiamo a divertirci. Siamo entrati in una nuova era, i numeri dicono che questa sarà l'era dell'Italia. L'era di Sinner, Musetti, Berrettini e tutti gli altri ragazzi. Ci dobbiamo godere quest'era che sta arrivando di enormi soddisfazioni che non so neanche se la meritiamo. L'unica soddisfazione che manca è vincere un grande torneo in Italia, gli Internazionali d'Italia…o le Atp Finals. In prospettiva i nostri rivali credo che saranno gli Stati Uniti che hanno la migliore giovane generazione dopo la nostra".