Tennis: bookie, esordio agevole per Sinner a 's-Hertogenbosch

Roma, 13 giu. -(Adnkronos) – Sarà Alexander Bublik il primo avversario di Jannik Sinner nell’Atp di 's-Hertogenbosch, in quella che sarà la prima partita della stagione su erba per l’azzurro, nettamente favorito su Betflag, a 1,23, quota che sale a 1,25 su Goldbet, contro il colpo del kazako che oscilla tra 3,65 e 3,75 volte la posta. Il tennista italiano dovrebbe spuntarla per 0-2, risultato offerto a 1,70 mentre il successo al terzo e decisivo parziale sale a quota 3,50.

Non dovrebbero esserci troppi problemi neanche per i due italiani impegnati a Stoccarda. Lorenzo Sonego, dopo aver dominato il derby contro Berrettini al primo turno, vede a 1,50 la vittoria contro Christopher O’Connell, dato invece a 2,42, quote molto vicine a quelle del bis di Lorenzo Musetti, vincente all’esordio contro il croato Gojo, proposto a 1,55 con il francese Gregoire Barreire, costretto a inseguire a 2,35.