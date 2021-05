Tennis: Carbonaro (M5S), 'nessun conflitto d'interessi con nomina Valente in comitato Atp Finals

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – “C’è molta confusione in Parlamento circa la nomina del deputato Simone Valente nel comitato per la promozione delle finali Atp. Non c’è alcun conflitto di interessi né incompatibilità con la carica di parlamentare, trattandosi appunto di un comitato di promozione, su cui non interviene il controllo della commissione Cultura.

Spiace molto che si sia voluta cogliere questa occasione per creare ad hoc una brutta polemica”. Lo dichiara Alessandra Carbonaro, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera.