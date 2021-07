Tennis: Cecchinato, 'Matteo nella storia, gli è mancato poco ma il futuro è suo'

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – "Matteo nella storia c'è entrato lo stesso, è stato il primo italiano in finale a Wimbledon e questo dice tutto. Peccato per oggi perché è riuscito a mettere in difficoltà Djokovic e c'è mancato poco". Il semifinalista del Roland Garros 2018 Marco Cecchinato commenta così all'Adnkronos la sconfitta di Matteo Berrettini in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic.

"Come ha detto lui stesso al termine del match, questo è solo l'inizio -aggiunge il 28enne siciliano-. Il futuro è suo e del tennis italiano in generale visto che abbiamo altri giovani di grande qualità".

Con la sua semifinale a Parigi tre anni fa Cecchinato ha dato il via ai grandi risultati del tennis italiano. "Ne sono orgoglioso -sottolinea- e sono sicuro che nei prossimi anni darò ancora grandi soddisfazioni agli appassionati italiani.

Ho solo 28 anni e conservo grandi motivazioni".