Tennis, compleanno con vittoria per Sonego: per lui torta e brindisi

Roma, 11 mag. (askanews) – Festa di compleanno prima in campo e poi in sala stampa per Lorenzo Sonego, il tennista azzurro che proprio oggi compie 28 anni. Dopo aver sconfitto in due set il francese Chardy agli Internazionali Bnl d’Italia, in corso a Roma, Sonego ha incontrato la stampa. Al temine una mega torta un brindisi con i giornalisti: un momento immortalato da flash e riprese.

