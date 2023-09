Tennis: Coppa Davis, Arnaldi batte Garin in rimonta e Italia-Cile 1-0**

Bologna, 15 set. - (Adnkronos) - L'Italia è in vantaggio per 1-0 sul Cile al termine del primo singolare del match di Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri conquistano il primo punto grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, con il punteggio di ...

Bologna, 15 set. – (Adnkronos) – L'Italia è in vantaggio per 1-0 sul Cile al termine del primo singolare del match di Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri conquistano il primo punto grazie alla vittoria in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo due ore e 24 minuti. Tra pochi minuti in campo Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry nel secondo singolare.