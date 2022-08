Tennis: Coppa Davis, Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini e Bolelli convocati per Bologna

Roma, 15 ago. – (Adnkronos) – Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Sono questi i cinque convocati del capitano della Nazionale italiana di tennis Filippo Volandri per l’appuntamento di Coppa Davis. Resta dunque fuori dalla lista Lorenzo Sonego, a cui è stato preferito Musetti come riserva dei due titolari per il singolare.

Dal 13 al 18 settembre, sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, l’Italia affronterà Croazia, Argentina e Svezia, in uno dei quattro gironi che qualificheranno otto squadre (le prime due di ogni girone) per la fase finale a eliminazione diretta di Malaga. Il calendario per l’Italia prevede la sfida alla Croazia (14 settembre), all’Argentina(16 settembre) e alla Svezia (18 settembre).