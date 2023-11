Tennis: Coppa Davis, Kecmanovic batte Draper e Serbia-Gran Bretagna 1-0

Malaga, 23 nov. - (Adnkronos) - La Serbia conduce 1-0 sulla Gran Bretagna dopo il primo singolare del quarti di finale di Coppa Davis in corso di svolgimento a Malaga. Miomir Kecmanovic, numero 55 del mondo, supera Jack Draper, numero 60 del ranking Atp, per 7-6 (7-2), 7-6 (8-6), in poco più ...

Malaga, 23 nov. – (Adnkronos) – La Serbia conduce 1-0 sulla Gran Bretagna dopo il primo singolare del quarti di finale di Coppa Davis in corso di svolgimento a Malaga. Miomir Kecmanovic, numero 55 del mondo, supera Jack Draper, numero 60 del ranking Atp, per 7-6 (7-2), 7-6 (8-6), in poco più di due ore. Tra poco in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic, opposto a Cameron Norrie, numero 18 del ranking Atp. La vincente tra Serbia e Gran Bretagna sfiderà in semifinale l'Italia sabato prossimo.