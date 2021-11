Torino, 26 nov. (Adnkronos) – Jannik Sinner, anche lui come Sonego all'esordio in Coppa Davis, annienta 6-2, 6-0 lo statunitense John Isner, contro il quale ha perso in tre set nell'unico precedente questa estate al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Al Pala Alpitur di Torino ottima partenza degli azzurri nella prima sfida del “Gruppo E” (del quale fa parte anche la Colombia) che si portano sul 2-0 sugli Stati Uniti in attesa del doppio.