Torino, 29 nov. – (Adnkronos) – La Croazia è in vantaggio per 1-0 sull'Italia dopo il primo singolare del quarto di finale di Coppa Davis, in corso di svolgimento al Pala Alpitour di Torino. L'azzuro Lorenzo Sonego, numero 27 del mondo, cede a sorpresa al croato Borna Gojo, numero 279 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 2-6, 6-2 in due ore e 20 minuti.

Tra poco in campo per l'Italia Jannik Sinner, numero 10 del mondo, opposto a Marin Cilic, numero 30 Atp.