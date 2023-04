Tennis: Cozzoli, 'copertura Centrale Foro Italico? La gara è stata aggiudicata'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Sport e Salute sotto la mia gestione ha ereditato una gara ferma, morta e sepolta. L'abbiamo resuscitata e portata avanti. Era un concorso internazionale, c'erano 33 candidature, ne abbiamo scrutinate 7 (una commissione composta da tecnici e rappresentanti delle varie Istituzioni che hanno firmato il protocollo), ne è stata scelta una. La gara quindi è stata aggiudicata. Abbiamo mantenuto anche questo impegno nella consapevolezza che Sport e Salute ha uno stile che è quello della concretezza". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute a margine della presentazione degli Internazionali Bnl di tennis a proposito della copertura del Centrale del Foro Italico.

"Quindi oggi c'è una firma sull'assegnazione della gara e ora si tratterà di perfezionare tutte le procedure amministrative e poi di valutare se quel progetto, che è stato presentato ormai qualche anno fa, è valido e compatibile con un'area monumentale come quella del Foro Italico che deve crescere ma nel rispetto della sua storia. Inoltre, anche per attestare che il Foro Italico deve essere caratterizzato da una doppia valenza, monumentale e innovativa, abbiamo voluto realizzare un libro che sarà in libreria nei prossimi giorni 'Foro Italico da ieri a domani' che descrive il nostro masterplan ma fa il punto in termini storici, architettonici, culturali e anche cinematografici e questo per noi è un punto di partenza di un percorso che si concluderà nel 2026", ha aggiunto Cozzoli.