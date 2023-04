Tennis: Cozzoli, ‘copertura Centrale? In fase di aggiudicazione, speriamo annuncio quanto prima’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Copertura centrale? Questa gestione ha rivitalizzato un concorso internazionale che era fermo, con 33 manifestazioni di interesse ricevute, ci sono state 7 finaliste, una potrà essere considerata quella vincente. Siamo in fase di aggiudicazione, speriamo di dare l’annuncio quanto prima. Con la copertura vogliamo rendere ancora più multidisciplinare il Foro Italico, gli Internazionali sono solo uno di 15 eventi al Foro”. Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli alla presentazione di ‘Road to Rome 2023’ per gli Internazionali di tennis. “Noi abbiamo messo in campo un piano di sviluppo e riqualificazione complessivo del Foro Italico. Questo è stato possibile grazie ad un masterplan, abbiamo fatto e continueremo a fare investimenti per migliorare la qualità del sito”, ha aggiunto Cozzoli.