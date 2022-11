Tennis: Cozzoli, 'eventi sportivi come Atp Finals sono driver per economia e turismo'

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – “Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha visto la città di Torino e il Piemonte protagonisti in tutto il mondo, siamo pronti a vivere una nuova sfida bellissima e stimolante”. Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., alla conferenza stampa di presentazione delle Nitto Atp Finals 2022.

“Un anno fa le Finals di Torino si rivelarono una scommessa vinta e furono un messaggio incoraggiante per la ripresa di tutto lo sport italiano – ha sottolineato Cozzoli -, oggi presentiamo la nuova edizione che vogliamo rendere indimenticabile con il nostro entusiasmo e il nostro know-how. Per noi gli eventi sportivi internazionali costituiscono un driver per lo sviluppo economico, il turismo, la pratica sportiva e l’affermazione dello sport come diritto di tutti e per tutti”.