Tennis, Daniil Medvedev numero 1 al mondo: chiedo pace nel mondo

Roma, 28 feb. (askanews) Il russo Daniil Medvedev è il nuovo numero uno del tennis mondiale dopo aver superato Novak Djokovic nella classifica ATP. È il primo tennista dal 2004, al di fuori dei famosi “Big Four” – ovvero Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray – a riuscire nell’impresa di conquistare il primo posto. Il 27esimo nella storia del circuito e il terzo russo.

Grazie alla semifinale di Acapulco è salito a 8615 punti superando il giocatore serbo che ha collezionato il record di 361 settimane in vetta.

Il 26enne nato a Mosca ha raccontato che questo momento era il suo sogno fin da bambino e sui social ha chiesto di porre fina alla guerra, un chiaro riferimento all’invasione russa in Ucraina.

“Oggi voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno sogni, la loro vita è appena iniziata: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è la prima volta nella loro vita.

Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, tra i paesi. I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono in tutto: nelle persone, nell’amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro chance. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero: ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare”.