Tennis: Davis, Canada batte Svezia, azzurri obbligati a battere Cile per sperare nelle Finali

Bologna, 14 set. – (Adnkronos) – Ci ha preso gusto, Gabriel Diallo. Il giovane canadese, dopo la vittoria di ieri contro Lorenzo Musetti, ha infatti concesso il bis battendo in due set – 6-4, 6-3 – lo svedese Elias Ymer e regalando così al Canada il secondo successo (dopo quello di Vasek Pospisil su Leo Borg) del girone A e con esso la matematica certezza della qualificazione alle Finals di Malaga. Il Canada campione in carica prosegue quindi la sua corsa, e lo fa dopo quello che è stato fin qui il singolare più breve giocato alla Unipol Arena di Bologna: 75' appena per liquidare un avversario incapace di costruirsi una sola palla break nell'arco della sfida. Domani l'Italia sarà obbligata a battere il Cile per restare in corsa per le Finals di Malaga.