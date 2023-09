Tennis, Davis, per l’Italia ancora l'ostacolo Canada, in quota gli azzurri vedono il riscatto

Bologna, 12 set. – (Adnkronos) – Tutto pronto per l’avvio della prima fase della Coppa Davis 2023 quella a gironi, con gli azzurri impegnati mercoledì nella gara d’esordio – in programma a Bologna – contro il Canada, avversario capace di eliminare la nazionale di Volandri lo scorso anno in semifinale. Questa volta per i bookie, nonostante l’assenza del duo Sinner-Berrettini, dovrebbe arrivare il riscatto italiano, offerto a 1,33 su Goldbet e Better, contro il 3 del bis nordmericano. Una vittoria che sarebbe fondamentale in vista dei prossimi impegni contro Svezia e Cile, con il format che prevede due pass per i quarti di finale in programma il prossimo novembre a Malaga.