Tennis: Davis, Serbia battuta 2-1 e Italia vola in finale

Malaga, 25 nov. (Adnkronos) – L'Italia vola in finale di Coppa Davis. Gli azzurri piegano la Serbia 2-1 grazie al successo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in doppio contro Novak Djokovic e Miomir Kezmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 34' minuti. L'Italia torna in finale dopo 25 anni. L'ultima finale degli azzurri in Coppa Davis è datata dicembre 1998 quando al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia. Una finale dove gli azzurri di Filippo Volandri arrivano grazie ad un super Sinner che batte due volte in una giornata il numero uno al mondo. Gli azzurri in finale sfideranno l'Australia.