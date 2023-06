Tennis: Dietloff von Arnim annuncia candidatura a Presidenza Federazione Internazionale

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Dietloff von Arnim, Presidente della Federazione Tedesca di Tennis (Dtb), ha annunciato la sua candidatura formale a Presidente della Federazione Internazionale Tennis (Itf). La partecipazione di von Arnim alla corsa presidenziale è stata confermata dall'Itf questa settimana, con l'inizio immediato del periodo di campagna elettorale. Il nuovo presidente definirà la direzione dell'Itf e del tennis per il prossimo mandato quadriennale (dal 2024 al 2028). L'elezione si terrà il 24 settembre 2023 presso l'Assemblea generale dell'Itf a Cancun, in Messico.

Per annunciare la sua candidatura, Dietloff von Arnim ha dichiarato la sua visione per il futuro dell'Itf e del tennis: "Credo che la leadership nel tennis debba cambiare. Dobbiamo fare meglio – e credo che possiamo farlo. Questo è il motivo per cui mi candido a diventare presidente dell'Itf. Il mio obiettivo è garantire che l'Itf sia ritenuta responsabile delle nostre decisioni; e che i nostri tornei, a tutti i livelli del gioco, siano finanziariamente sicuri. Voglio lavorare molto più a stretto contatto con le Federazioni, mettendole al primo posto e mi impegno ad essere la loro voce. Farò in modo che tutti siano rappresentati allo stesso modo, mentre ci adattiamo per il futuro e cogliamo le opportunità dell'era digitale. Essendo stato coinvolto nel tennis per 45 anni, credo che con una nuova leadership – fondata su un atteggiamento positivo e di principio e una passione assoluta per il nostro sport – i giorni più belli dell'Itf ci attendono".