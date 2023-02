Tennis: Djokovic incerto su partecipazione a Indian Wells e Miami, 'fuori dal mio controllo'

Belgrado, 22 feb.

(Adnkronos) – Novak Djokovic ha affermato che la sua partecipazione al torneo Atp di Indian Wells Open e al Miami Open è "fuori dal suo controllo". Djokovic, che il mese scorso ha vinto l'Australian Open raggiungendo Rafael Nadal con 22 titoli del Grande Slam, non gioca da quando ha vinto il titolo a Melbourne. Il numero uno al mondo ha accusato un problema al bicipite femorale durante il primo major della stagione, ma mercoledì ha confermato in una conferenza stampa a Belgrado che tornerà in campo ai Dubai Tennis Championships la prossima settimana.

Djokovic non ha potuto competere negli Stati Uniti la scorsa stagione a causa del suo stato di vaccinazione al covid-19, anche se suo fratello Djordje ha affermato che il 35enne ha richiesto un "permesso speciale" per entrare nel paese.

Ha ricevuto l'autorizzazione dagli organizzatori del torneo per giocare ai due eventi Masters 1000 a Indian Wells e a Miami, ma ora deve aspettare per scoprire se il governo degli Stati Uniti gli concederà l'ingresso.

"Il processo è iniziato. Adesso è fuori dal mio controllo", ha detto Djokovic. "Mi piacerebbe giocare e sono contento di aver ricevuto l'approvazione dei responsabili di Miami e Indian Wells. Spero che i decisori diano l'approvazione".

Sui suoi progressi sul fronte degli infortuni, Djokovic ha spiegato: "Per quanto riguarda l'infortunio che ho subito agli Australian Open, è guarito, ma non sono ancora al 100%. Le cose stanno andando molto bene. Come squadra, abbiamo preso la decisione di andare a Dubai".

Djokovic ha vinto cinque volte il Dubai Tennis Championships, anche se l'ultimo di questi titoli è arrivato nel 2020. L'anno scorso è stato eliminato da Jiri Vesely nei quarti di finale. Djokovic questa settimana ha raggiunto Steffi Graf su 377 settimane trascorse come numero uno al mondo. Il record definitivo è destinato a diventare il suo la prossima settimana, con Carlos Alcaraz incapace di superarlo anche se il giovane spagnolo dovesse vincere il Rio Open.