Tennis: Djokovic non sarà in campo per Serbia in Coppa Davis a Valencia, 'motivi personali'

Belgrado, 5 set. – (Adnkronos) – Novak Djokovic non sarà in campo dal 13 al 18 settembre nel girone di Coppa Davis di Valencia. Lo ha riportato l'edizione odierna di Sportski zurnal, spiegazione data dal capitano della Serbia, Victor Troicki: "Non giocherà per motivi personali.

È stato presente per la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre". Proprio nella città spagnola, dal 21 al 27 novembre, si assegnerà il titolo. La Serbia è inserita nel gruppo B contro Corea del Sud, Canada e proprio Spagna, che a sua volta – come annunciato nelle scorse settimane – non avrà a disposizione Rafael Nadal.

Djokovic non gioca dalla finale di Wimbledon del 10 luglio vinta in 4 set contro l'australiano Nick Kyrgios.