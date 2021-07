Tennis: Djokovic, 'oggi è stata più di una battaglia, bravo Matteo'**

Londra, 11 lug. (Adnkronos) – "Oggi è stata più di una battaglia. Congratulazioni a Matteo, oggi una partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero martello, ho i segni sulla pelle".

Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novak Djokovic dopo il successo su Matteo Berrettini in quattro set. "Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno da bambino. Me lo continuo a ripetere quanto sia speciale questo, per non dare nulla per scontato, devo essere consapevole che questo è un grande onore. A casa in Serbia quando ero piccolo, con materiali di fortuna, mi costruivo questo trofeo di Wimbledon", ha aggiunto il campione serbo.