Tennis: Djokovic, 'Roland Garros il torneo più difficile per me, provo grandi emozioni'

Parigi, 11 giu. – (Adnkronos) – "Non è una coincidenza che abbia vinto qui il mio 23° Slam. Per tutta la mia carriera è stato il più difficile da vincere, provo grandi emozioni. Sono fiero e felice di essere su questo campo molto speciale". Così Novak Djokovic, dopo la vittoria del Roland Garros, 23° titolo del Grande Slam. "Il mio team sa quello che abbiamo passato: nelle ultime due settimane li ho torturati, sono la mia roccia -aggiunge il 36enne serbo durante la cerimonia di premiazione-. A 7 anni sognavo di vincere Wimbledon, io sono grato di essere qui oggi. Ho avuto il potere per creare il mio destino, visualizzando ciò che volessi fare. A tutti i bambini dico di pensare al presente e non al passato". Infine Djokovic saluta e ringrazia tutte le stelle dello sport presenti in tribuna, dai calciatori Olivier Giround, Kylian Mbappé e Zlatan Ibrahimovic, fino all'ex stella della Nfl Tom Brady.