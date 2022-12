Tennis: Djokovic, 'spero di essere accolto bene in Australia, mi piace giocare lì'

Dubai, 24 dic. - (Adnkronos) - “Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto bene e spero mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis”. Così Novak Djokovic in merito al suo imminente ritorno in Australia, un anno dopo la sua espulsione per n...

– (Adnkronos) – “Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto bene e spero mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis”. Così Novak Djokovic in merito al suo imminente ritorno in Australia, un anno dopo la sua espulsione per non essere vaccinato contro il Covid. “In passato ho sempre avuto la possibilità di iniziare molto bene i miei anni in Australia e mi piace giocare lì”, aggiunge il 35enne serbo in conferenza stampa da Dubai, dove ha partecipato a dei match di esibizione.