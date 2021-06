Tennis, Djokovic vince il Roland Garros in rimonta: è il 19esimo slam in carriera

Straordinario Novak Djokovic che ha battuto in rimonta il tennista Tsitsipas. Per lui si tratta del 19esimo in carriera.

Il tennista serbo Novak Djokovic con la vittoria in rimonta nel prestigioso campo del Roland Garros vola sempre più in alto. Il campione tra i più forti al mondo e numero 1 nella classifica ATP, ha conquistato l’ambito premio battendo in rimonta il tennista greco Stefanos Tsitsipas con un risultato finale di 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4.

Con questa vittoria Djokovic raggiunge quota 19 slam vinti in carriera avvicinandosi quindi ad un solo titolo da Nadal e Roger Federer. Per il tennista la strada si fa in salita con il grande slam che non appare più solo un miraggio.

Djokovic vince Roland Garros, primo e secondo set aggiudicati da Tsitsipas

La partita inizia con il tennista greco che riesce a tenere testa al Novak Djokovic. il primo si risolve infatti con un ottimo 6 – 7, mentre nel secondo troviamo uno Stefanos Tsitsipas che appare inarrestabile grazie ad una vittoria del secondo set aggiudicata con un 2-6.

Una vittoria quindi che almeno in apparenza avrebbe potuto finire nelle mani del tennista greco.

Djokovic vince Roland Garros, la successiva rimonta

Le sorti del match si ribaltano grazie ad una straordinaria rimonta di Novak Djokovic che non si arrende e chiude i set magnificamente. Prima con un 6-3 al terzo set, poi 6-2 nel quarto set ed infine un incredibile 6 -4 nell’ultimo set che decreta la vittoria del campione.

Il percorso fatto dal serbo Novak Djokovic nel torneo del Roland Garros è stato incredibile.

Ha sconfitto tennisti come Berrettini e Nadal, mentre Lorenzo Musetti è stato sconfitto in cinque set agli ottavi di finale.

Djokovic vince Roland Garros, i record del tennista serbo

Con questo 19esimo slam Novak Djokovic entra nella storia raggiungendo degli importanti traguardi. Il tennista è entrato nel guinnes dei primati dopo aver raggiunto il più elevato numero di settimane al numero 1 della classifica. Non solo, perché è diventato anche il primo tennista ad aver vinto tutti e quattro gli slam almeno due volte nella sua carriera. Ha inoltre battuto Federer e Nadal almeno due volte nel corso della sua carriera. Nello specifico Federer è stato battuto nel prestigioso campo di Wimbledon per ben tre volte, mentre Rafael Nadal è stato battuto due volte sempre al Roland Garros.