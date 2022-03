Tennis: frattura alle costole per Nadal, 4-6 settimane di stop

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – Stop di 4-6 settimane per Rafael Nadal. Secondo la stampa spagnola il 35enne spagnolo, reduce dal ko in finale al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, ha accusato una frattura da stress del terzo arco costale sinistro.

"Questa non è una buona notizia e non me lo aspettavo -ha scritto sui social il vincitore di 21 prove dello Slam-. Sono triste perché in questo inizio di anno mi sono divertito così tanto. Ho raggiunto questa fase della stagione con ottime sensazioni e buoni risultati. Sarò paziente e lavorerò sodo per la mia guarigione. Ancora una volta grazie a tutti per il supporto".