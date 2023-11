Tennis: Furlan, 'Sinner in campo fino alle 2? Così si falsa il torneo, autogol degli organizzatori'

Tennis: Furlan, 'Sinner in campo fino alle 2? Così si falsa il to...

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – "E' vero che nel tennis una partita può durare un'ora come 3 e mezza ma programmare 6 partite sul campo centrale in una giornata è stato un errore da parte degli organizzatori. Così si rischia di falsare il torneo perché Jannik ieri è andato a letto alle 5 e oggi difficilmente potrà dare il meglio di sé a patto che riesca a giocare". Così l'Adnkronos l'ex giocatore azzurro di Coppa Davis Renzo Furlan, commentando l'orario a cui è stato mandato in campo Jannik Sinner ieri al Masters 1000 di Parigi-Bercy. "Gli organizzatori quando si è capito che si sarebbe andata per le lunghe avrebbero dovuto spostate la partita di Sinner con McDonald su un altro campo -aggiunge l'ex numero 19 del mondo-. E' nelle loro facoltà ma hanno scelto di tenere il programma originario, perseverando nell'errore perché la sera prima Thiem e Wawrinka avevano finito di giocare anche loro dopo le due. Purtroppo comandano sempre le tv e i giocatori e gli spettatori passano troppo spesso in secondo piano. Mi auguro che l'Atp faccia pressioni perché non capiti più di giocare fino alle 2 e mezza di notte".