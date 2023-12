Tennis: Garbin dimessa dall'ospedale, 'oggi è un giorno speciale'

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – Tathiana Garbin ha lasciato l'ospedale Cisanello di Pisa ed è tornata a casa. E' stato lo stesso capitano della nazionale azzurra, finalista in Billie Jean King Cup a renderlo noto tramite una story su Instagram. Dopo la finale di Siviglia Garbin aveva reso pubblica la sua lotta contro una rara forma di tumore che l'aveva costretta ad un primo intervento lo scorso 22 ottobre ma aveva anche detto che ne avrebbe dovuto subire un altro: "Desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo", aveva scritto in una lettera aperta.

Dopo aver ricevuto la visita delle sue ragazze in ospedale, venerdì 1° dicembre la capitana aveva affidato ancora ad Instagram un messaggio importante dove diceva che il secondo intervento era andato bene. Ora la bella notizia delle dimissioni: “Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa. Desidero ancora una volta esprimere la mia profonda gratitudine al Prof. Lippolis ed a tutto il suo team. La vostra straordinaria professionalità, unita a una passione ed attenzione senza pari, ha reso il mio percorso qui molto più lieve. Inoltre, ringrazio tutti voi per i messaggi di incoraggiamento e piena vicinanza” .