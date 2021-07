Tennis: Giacomoni, 'domenica sarà giornata dell'orgoglio azzurro'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Berrettini. Chapeau per la storica impresa di Matteo Berrettini: per la prima volta un italiano giocherà la finale di Wimbledon, domenica prossima! Da grande appassionato di tennis immagino sia una grande soddisfazione per Berettini che, grazie all’impegno, alla passione e alla determinazione, ha raggiungo un traguardo storico ed anche per tutti gli italiani e per lo sport azzurro in generale.

Domenica 11 luglio celebreremo la giornata dell’orgoglio azzurro ed anche grazie allo sport, dopo la pandemia, scoppierà l’euforia. Forza Italia". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.