Tennis: i bookie ci credono, per Sinner, Berrettini e Musetti obiettivo vittoria Slam nel 2023

Roma, 31 gen.

– (Adnkronos) – Non è partito il migliore dei modi il 2023 del tennis italiano. Nel primo Slam dell’anno a Melbourne per Berrettini e Musetti è arrivata addirittura un’eliminazione al primo turno, mentre Jannik Sinner ha fatto sudare le proverbiali sette camice al futuro finalista del torneo Stefanos Tsitsipas venendo poi sconfitto al quinto e decisivo set. Un avvio che però non preclude le possibilità ai tre migliori azzurri di portare a casa uno slam nel 2023 e terminare un digiuno che dura addirittura dal 1976.

Per i betting analyst di Goldbet è Jannik Sinner, il più costante del gruppo, ad avere più chance in quota a 5, mentre sale a 6 la vittoria di Matteo Berrettini, unico ad aver giocato già una finale a Wimbledon 2021. Più remoto invece un successo del più giovane dei tre, Lorenzo Musetti, visto campione nell’anno solare a 26 volte la posta.