Tennis, il russo Medvedev straccia Rublev e trionfa a Dubai

Dubai, 6 mar. (askanews) – Il tennista russo Daniil Medvedev stravince a Dubai contro il connazionale Andrey Rublev: vittoria netta in due set (6-2 6-2) in appena 68 minuti di gioco conquistando l’edizione trentennale del torneo Atp 500 di Dubai. E’ la terza vittoria consecutiva di un torneo per il russo, dopo Amsterdam e Doha. Uno strapotere assoluto certificato da numeri strabilianti: 80% dei punti vinti al servizio con 19 vincenti e appena 8 errori gratuiti contro i 13 vincenti e i 22 gratuiti di Rublev. Per Medvedev è il 18esimo titolo della carriera e il primo a Dubai, 14esima vittoria consecutiva e il terzo centro in tre settimane (Rotterdam, Doha e Dubai).

