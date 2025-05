Tennis, impresa di Jasmine Paolini a Roma. Mattarella: straordinaria

Roma, 18 mag. (askanews) – Jasmine Paolini ha riscritto la storia agli Internazionali d’Italia. La tennista toscana è la prima italiana a vincere il torneo da Raffaella Reggi che ottenne il titolo nel 1985. In finale, in una partita perfetta, ha battuto l’americana Coco Gauff, n.3 al mondo, in due set (6-4, 6-2), in un’ora e 29 minuti, aggiudicandosi il secondo 1000 della carriera.

La 29enne italiana diventa così la numero 4 del mondo.

A fare il tifo sugli spalti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che Jasmine Paolini ha ringraziato pubblicamente ricevendo il trofeo. “Grazie al presidente Mattarella, l’anno scorso siamo stati al Quirinale, quest’anno siamo riusciti a portare lui qui” ha detto la tennista.

Poi il capo dello Stato è andato a complimentarsi con l’azzurra. “Una serata indimenticabile”, ma ora “pensiamo a domani”, le ha detto, riferendosi alla finale di doppio con Sara Errani.

“Straordinaria, complimenti. Questa è una giornata storica per te” ha detto Mattarella a Jasmine Paolini. “Questa è per lei”, ha detto la tennista con la coppa in mano, “No, non la merito”, ha risposto Mattarella che ha posato con la tennista che ha replicato “allora facciamo una foto”.