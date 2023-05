Tennis: Internazionali Bnl, Cocciaretto eliminata al 2° turno

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Elisabetta Cocciaretto esce di scena al 2° turno degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L'azzurra, numero 45 del mondo, cede alla russa Anastasia Potapova, numero 25 del ranking Wta, c...