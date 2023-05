Tennis, Internazionali Bnl d'Italia: il russo Medvedev re di Roma

Roma, 22 mag. (askanews) – l tennista russo Daniil Medvedev è il nuovo campione degli Internazionali BNL d’Italia. Si era presentato con zero vittorie in tre partecipazioni a Roma, una sola finale giocata sulla terra e un solo titolo conquistato, su questa superficie ad inizio carriera, in un torneo Futures.

Dopo due settimane di grande tennis, messe a dura prova solo dal maltempo, il russo numero 3 del mondo si è spinto passo dopo passo fino ad una finale che in pochi avrebbero potuto pronosticare a inizio torneo. Perdendo per strada soltanto un set, nonostante lui stesso non si sentisse come uno dei favoriti per il titolo, Medvedev ha completato il suo grande capolavoro con un doppio 7-5 contro il danese numero 7 del mondo Holger Rune.