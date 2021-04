Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic e Nadal guidano l'entry list

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Novak Djokovic e Rafa Nadal, vincitori delle ultime due edizioni, ma anche Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e tutte le altre stelle del circuito ATP, compresi i quattro azzurri nei primi 30 del ranking. E’ un autentico concentrato di campioni l’entry-list maschile dell’edizione numero 78 degli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 9 al 16 maggio a Roma, diramata oggi.

In cima il 33enne serbo, tornato a sedersi sul trono mondiale dopo il trionfo a Melbourne nel gennaio 2020, che con il successo nel settembre scorso al Foro Italico ha già iscritto cinque volte il suo nome nell’albo d’oro: nel 2008, 2011, 2014, 2015 e appunto 2020, oltre ad aver raggiunto la finale nel 2016 e 2017.

Insieme a Nole, uno dei grandi attesi protagonisti è ovviamente Rafael Nadal, numero 3 del ranking Atp e il giocatore più vincente sul “rosso”, superficie sulla quale ha conquistato 60 titoli (record) tra cui 13 Roland Garros e ben 9 trofei agli Internazionali Bnl d’Italia (2019, 2018, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005).

A sfidarli tutti i migliori, a partire dal russo Daniil Medvedev, finalista agli Australian Open e vincitore delle ultime Nitto ATP Finals a Londra, l’austriaco Dominic Thiem, campione degli ultimi US Open, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev (campione dell’edizione 2017 e finalista l’anno successivo a Roma), l'altro russo Andrey Rublev, l'argentino Diego Schwartzman, finalista dell’edizione scorsa andata in scena in settembre, e il “padrone di casa” Matteo Berrettini.